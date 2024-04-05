Создается рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, вопрос об этом нашел отражение в проекте решения Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики "О внесении изменений в решение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики"", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана.

В качестве руководителя рабочей группы предлагается депутат Джаваншир Фейзиев.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

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