Продавшиеся армянам американские сенаторы подставляют Блинкена

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о провокационных заявлениях главы МИД Франции в отношении Азербайджана

Day.Az представляет публикацию:

У армянской диаспоры, похоже, напряг с деньгами. Если раньше они тратили огромные средства на подкуп Менендеса, Шиффа, Паллоне и других более, или менее известных американских политиков для продвижения антиазербайджанской повестки, то сейчас перешли на сенаторов низкого пошиба.

Сенаторы Эд Марки (демократ от Массачусетса), Билл Кэссиди (республиканец от Лос-Анджелеса), Том Тиллис (республиканец от Северной Каролины) и Гэри Питерс (демократ от Мичигана) направили двухпартийное письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором призвали "добиться освобождения армянских военнопленных и лидеров сепаратистов, официально назвать то, что произошло в Карабахе, актом этнической чистки и ввести санкции против всех виновных".

С армянами все понятно - тут с критическим мышлением явно проблемы. А вот сенаторы, конечно, рискуют подставить госсекретаря США. Понапишут письма, а Блинкену опять придется звонить Ильхаму Алиеву, оправдываться. Бедняга госсекретарь США и так уже дважды в этом году был вынужден звонить президенту Азербайджана и оправдываться сначала за сотрудника Госдепа, сболтнувшего лишнего, а затем - объясняться перед сегодняшней встречей в Брюсселе. Ладно республиканцы - их желание насолить госсекретарю-демократу еще можно понять. Но вот Марки и Питерсу могут в собственной партии по шапке надавать за такие выходки.