В ПАСЕ провально "хайпанули" наехав на Азербайджан

Автор: Байрам Эльшадов

Тема продажных европейских политиков, которые готовы распространять любой антиазербайджанский тезис, не вдаваясь в подробности и детали. В этом деле особенно отличаются европейские мозговые центры, которые распространяют откровенно ложные нарративы. Председатель "Европейской инициативы стабильности" Джеральд Кнаус с гордостью объявил о том, что его центр разместил "доклад" за авторством ряда политиков из Парламентской Ассамблеи Совета Европы про ситуацию с правами человека в Азербайджане.

В числе авторов доклада группа политиков ПАСЕ, включающая в себя Ханну Бардель из Великобритании, Сунну Иварсдоттир из Исландии, Лизу Кристоферсон из Норвегии, Костиса Эвстатиу из Кипра и не нуждающегося в представлении Франка Швабе.

Содержание отчета не удивило. Он был полон клеветы в адрес Азербайджана, как и предполагалось. Продажные европейские политики говорили о нарушении прав человека и в качестве аргумента приводили недавние аресты журналистов. На предвзятость "доклада" указывает то, что он не рассматривает факты, а основывается лишь на их трактовке европейцами.

А факты весьма серьезные. Было изучено, каким образом эти самые "журналисты" получали незаконное финансирование, и была установлена схема, по которой соврешались преступные действия. Европейцам, да и кому-либо еще, это может нравится, а может и не нравится. Но факт остается фактом - закон есть и ему необходимо следовать без оглядки на свое личное отношение к нему. Таков порядок везде. И в Азербайджане, и в Германии, и в Бельгии, и в любой другой стране.

Но не только антиазербайджанская клевета была целью того, что они назвали "докладом". Эта работа была наглой попыткой разрекламировать себя при помощи имитации бурной деятельности. Европейские политики посвятили себе и описанию своей деятельности 20% доклада, гордо назвав себя "бойцами за права человека в ПАСЕ".

Этим "бойцам" лишь нужен был повод и объект для того, чтобы показать, что они приносят хоть какую-то пользу. И их совсем не волнует объективность их заявлений. Давайте признаемся - в европейском масштабе политики, функционирующие в ПАСЕ, не являются важными персонами. У большинства большие амбиции, которые необходимо реализовывать, показывая себя с самой лучшей стороны.

Поэтому продажные европейские политики из ПАСЕ и стараются "хайпануть" на общей волне антиазербайджанских настроений в Европе.