Президент Северного Кипра выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за создание межпарламентской рабочей группы

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар разместил в официальном аккаунте социальной сети X публикацию по случаю создания в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана рабочей группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в публикации по случаю создания рабочей группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра Президент Эрсин Татар выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву.

"Тюркский мир - это наша семья и мы должны укреплять наши связи с ним", - в частности говорится в публикации Э.Татара.