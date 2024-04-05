Саявуш Гейдаров призвал высказывающих предвзятое мнение о религиозной ситуации в Азербайджане быть справедливыми

Призываю людей, которые высказывают предвзятое мнение о религиозной ситуации в Азербайджане, как внутри страны, так и за рубежом, быть справедливыми, правильно оценивать реальную картину.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу в интервью Trend заявил заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными образованиями Саявуш Гейдаров.

По его словам, обеспечение свободы вероисповедания на основе национальных интересов является одной из основных особенностей, характеризующих государственную политику Азербайджана в религиозной сфере.

"В Азербайджане царит религиозная стабильность в результате обеспечения свободы совести и религиозного разнообразия, укрепления модели государственно-религиозных отношений, развития межрелигиозного диалога и предотвращения угроз религиозной безопасности. Наряду с развитием перечисленных мною важных традиций, в число приоритетов дальнейшей деятельности Госкомитета входит усиление борьбы с вредными религиозными тенденциями, профилактика суеверий, дальнейшее расширение сферы просветительской работы в области религиозно-идеологической пропаганды, подготовка религиозных кадров, приверженных идеологии азербайджанства, повышение их профессионализма, а также продолжение продвижения наших толерантных и мультикультурных ценностей в международном мире", - отметил он.

Он также подчеркнул, что одной из важнейших задач определено сохранение существующей солидарности с учетом реалий и угроз при формировании религиозной политики

"Особое значение имеет дальнейшее усиление работы по развитию отношений глубокой дружбы и дружеского сотрудничества между религиозными общинами. Прошедший в прошлом месяце фестиваль "Межрелигиозная гармония" наглядно продемонстрировал атмосферу межрелигиозной и межобщинной гармонии в нашей стране. Во время этого фестиваля мы увидели, что религиозная ситуация в Азербайджане прочна.

Кстати, в религиозной сфере проводятся такие работы, результат которых очевиден. Но есть некоторые проекты, эффект от которых проявляется через определенное время. Сегодня можно однозначно сказать, что ведущие сотрудники комитета глубоко осведомлены о религиозной политике государства, демонстрируют профессионализм, будь то мониторинг или анализ процессов. Они осуществляют целенаправленную работу по формированию здорового религиозного климата, гражданской солидарности и созданию национального единства, демонстрируя принципиальность, подлинную государственность и гражданскую позицию.

Отмечу, что плодотворные, деловые и доброжелательные отношения, сложившиеся между сотрудниками комитета и религиозными организациями, религиозными деятелями, также приносят существенную пользу этому процессу.

Пользуясь случаем, я призываю людей, которые высказывают предвзятое мнение о религиозной ситуации в нашей стране, как внутри страны, так и за рубежом, быть справедливыми, правильно оценивать реальную картину. Мы всегда готовы выслушать предложения действительно заинтересованных в этой сфере людей, вне пафоса и публичной демагогии, а также провести дискуссии", - добавил С.Гейдаров.

С полным текстом интервью на азербайджанском языке можно ознакомиться по ссылке.

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