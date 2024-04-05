Французскому шпиону продлили арест в Баку

Рассмотрено ходатайство Главного следственного управления Службы государственной безопасности Азербайджана о продлении срока ареста гражданина Франции Мартина Риана, обвиняемого в шпионаже в Баку.

Как сообщает в пятницу Day.Az, ходатайство было удовлетворено на процессе в Сабаильском районном суде, и срок ареста гражданина Франции продлен на 4 месяца.

Отметим, что Мартин Риан был задержан в Баку сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана 4 декабря прошлого года.

В результате расследования по уголовному делу два сотрудника посольства Франции были объявлены в Азербайджане "персонами нон грата" за деятельность, несоответствующую их дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях".

По данному делу была раскрыта широкая шпионская сеть французской разведки, в том числе лица, внедрённые в престижные международные организации.

В интервью информационному агентству AFP отец Мартина Риана - Ричард Риан, комментируя дело о растущем скандале против французских спецслужб, обвинил в случившемся французскую разведку.

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