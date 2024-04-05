США и ЕС поощряют Армению: в Баку сделали выводы

Автор: Акпер Гасанов

В Брюсселе прошла трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена. За ее ходом внимательно наблюдали не только в Азербайджане. "Россия сможет оценить итоги переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном только после появления официальных заявлений Еревана на этот счет", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы не знаем полную повестку дня этой встречи, хотя есть определенные сообщения", - отметил представитель Кремля. Он призвал дождаться "каких-то заявлений с армянской стороны о том, что они имеют в виду обсуждать тему трансатлантической интеграции". И первые заявления из Брюсселя уже прозвучали. На мой взгляд, они вызовут в России приступ смеха.

"Я приветствую усилия Армении в борьбе против обхода наших санкций против России", - сказала фон дер Ляйен, подчеркнув, что Брюссель в особенности ценит усилия Еревана по части того, чтобы подсанкционное военное оборудование и технологии не попадали в Москву. Это, мягко говоря, не правдивая информация, дающая представление о реальных целях США и ЕС в нашем регионе. Они продолжают политику пресловутых "двойных стандартов", при этом создавая мифы, в которые предлагают всех поверить.

Реальность же состоит в том, что армянский экспорт в Россию утроился в 2022 году, а затем удвоился в период с января по август 2023 года. Это дает основания для обвинений в том, что Армения помогает России обходить санкции ЕС. Об этом, в частности, пишет Euractiv. "После вступления Армении в 2014 году в Евразийский экономический союз, возглавляемый Россией, Россия стала торговым партнером номер один для Армении. Доля России во внешнем экспорте Армении еще больше выросла после вторжения в Украину. В 2023 году на торговлю с Россией приходилось более 35% внешней торговли страны, тогда как доля ЕС составляла 13% от общего объема", - говорилось в статье.

Уверен, что глава Еврокомиссии обо всем этом прекрасно осведомлена. Но она, как видим, предпочитает изображать "слепоту", ради продолжения игры в "двойные стандарты". В рамках этой игры Урсула фон дер Ляйен "забывает" о том, что Армения до сих пор состоит в ЕАЭС и ОДКБ. Плюс, на территории Армении находится российская военная база. Все это говорит о тотальной зависимости Армении от России, которая никуда не денется по итогам нынешней брюссельской встречи, какие бы дифирамбы официальному Еревану на ней не пелись.

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Да, Армению пытаются "завалить деньгами". Как заявил журналистам в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен, Соединенные Штаты планируют предоставить более 65 млн долларов помощи Армении. А Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что Евросоюз намерен выделить Армении €270 млн в грантах в течение четырех ближайших лет. Сказать, что это аморальный и ошибочный подход, ничего не сказать. Но в том-то и дело, что ровно такой же подход со стороны США и ЕС мы наблюдали на протяжении всего периода, пока 20% территории Азербайджана находились под армянской оккупацией.

За все эти годы против Армении не было введено никаких санкций. Несмотря на превращенный армянскими оккупантами в "Кавказскую Хиросиму" некогда цветущий город Агдам. Несмотря на варварское разграбление всех оккупированных территорий Азербайджана. Несмотря на то, что в результате преступных действий Армении свыше миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Армения более четверти века игнорировала четыре резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и ей за это ничего не было. Более того, нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян спровоцировал 44-дневную войну пьяными танцами на оккупированных территориях Азербайджана и заявлением о том, что "Карабах - это Армения и точка". Никакой реакции со стороны США и ЕС на то его провокационное заявление не было.

Кроме того, в ходе 44-дневной войны, по личному приказу Никола Пашиняна по мирным азербайджанским городам с территории Армении наносились ракетные удары. Били по Гяндже, Барде, Мингячевиру. В результате чего погибли и были ранены азербайджанские старики, женщины и дети. Но снова Армению никто не осудил. Но и после этого в США и ЕС не ввели санкции против Армении. Наоборот, имели место гнусные и аморальные попытки очернения Азербайджана, который воспользовался своим законным правом и восстановил свою территориальную целостность в строгом соответствии со статьей 51 Устава ООН.

И вот сейчас мы видим, что солидная финансовая помощь выделяется государству, которое совершило огромное количество преступлений, начиная от оккупации чужих земель и заканчивая геноцидом в Ходжалы. И это при том, что регулярно появляются сообщения о гибели мирных азербайджанцев от заложенных армянскими боевиками мин на ранее оккупированных, но освобожденных территориях нашей страны. Это и есть следование политике "двойных стандартов" со стороны США и ЕС.

В Баку все это увидели и сделали из всего случившегося соответствующие выводы. "Трехсторонняя встреча США - ЕС - Армения направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и преследует цель изоляции Азербайджана," - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с бывшим министром иностранных дел Турции, депутатом парламента Турции и руководителем делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.

И это правда. С тем лишь уточнением, что данная цель не будет достигнута. Азербайджан уже не раз доказывал свою способность достигать всех поставленных целей, вопреки планам США и ЕС. Наиболее яркое тому свидетельство - победа в 44-дневной войне и блестяще проведенная однодневная контртеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе нашей страны. Вот и сейчас Азербайджан уверенно реализует свою повестку, какие бы планы по поддержке Армении не были у США и ЕС.