США и ЕС поощряют Армению: в Баку сделали выводы

Автор: Акпер Гасанов

В Брюсселе прошла трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена. За ее ходом внимательно наблюдали не только в Азербайджане. "Россия сможет оценить итоги переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном только после появления официальных заявлений Еревана на этот счет", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы не знаем полную повестку дня этой встречи, хотя есть определенные сообщения", - отметил представитель Кремля. Он призвал дождаться "каких-то заявлений с армянской стороны о том, что они имеют в виду обсуждать тему трансатлантической интеграции". И первые заявления из Брюсселя уже прозвучали. На мой взгляд, они вызовут в России приступ смеха.

"Я приветствую усилия Армении в борьбе против обхода наших санкций против России", - сказала фон дер Ляйен, подчеркнув, что Брюссель в особенности ценит усилия Еревана по части того, чтобы подсанкционное военное оборудование и технологии не попадали в Москву. Это, мягко говоря, не правдивая информация, дающая представление о реальных целях США и ЕС в нашем регионе. Они продолжают политику пресловутых "двойных стандартов", при этом создавая мифы, в которые предлагают всех поверить.

Реальность же состоит в том, что армянский экспорт в Россию утроился в 2022 году, а затем удвоился в период с января по август 2023 года. Это дает основания для обвинений в том, что Армения помогает России обходить санкции ЕС. Об этом, в частности, пишет Euractiv. "После вступления Армении в 2014 году в Евразийский экономический союз, возглавляемый Россией, Россия стала торговым партнером номер один для Армении. Доля России во внешнем экспорте Армении еще больше выросла после вторжения в Украину. В 2023 году на торговлю с Россией приходилось более 35% внешней торговли страны, тогда как доля ЕС составляла 13% от общего объема", - говорилось в статье.

Уверен, что глава Еврокомиссии обо всем этом прекрасно осведомлена. Но она, как видим, предпочитает изображать "слепоту", ради продолжения игры в "двойные стандарты". В рамках этой игры Урсула фон дер Ляйен "забывает" о том, что Армения до сих пор состоит в ЕАЭС и ОДКБ. Плюс, на территории Армении находится российская военная база. Все это говорит о тотальной зависимости Армении от России, которая никуда не денется по итогам нынешней брюссельской встречи, какие бы дифирамбы официальному Еревану на ней не пелись.

Да, Армению пытаются "завалить деньгами". Как заявил журналистам в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен, Соединенные Штаты планируют предоставить более 65 млн долларов помощи Армении. А Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что Евросоюз намерен выделить Армении €270 млн в грантах в течение четырех ближайших лет. Сказать, что это аморальный и ошибочный подход, ничего не сказать. Но в том-то и дело, что ровно такой же подход со стороны США и ЕС мы наблюдали на протяжении всего периода, пока 20% территории Азербайджана находились под армянской оккупацией.

За все эти годы против Армении не было введено никаких санкций. Несмотря на превращенный армянскими оккупантами в "Кавказскую Хиросиму" некогда цветущий город Агдам. Несмотря на варварское разграбление всех оккупированных территорий Азербайджана. Несмотря на то, что в результате преступных действий Армении свыше миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Армения более четверти века игнорировала четыре резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и ей за это ничего не было. Более того, нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян спровоцировал 44-дневную войну пьяными танцами на оккупированных территориях Азербайджана и заявлением о том, что "Карабах - это Армения и точка". Никакой реакции со стороны США и ЕС на то его провокационное заявление не было.

Кроме того, в ходе 44-дневной войны, по личному приказу Никола Пашиняна по мирным азербайджанским городам с территории Армении наносились ракетные удары. Били по Гяндже, Барде, Мингячевиру. В результате чего погибли и были ранены азербайджанские старики, женщины и дети. Но снова Армению никто не осудил. Но и после этого в США и ЕС не ввели санкции против Армении. Наоборот, имели место гнусные и аморальные попытки очернения Азербайджана, который воспользовался своим законным правом и восстановил свою территориальную целостность в строгом соответствии со статьей 51 Устава ООН.

И вот сейчас мы видим, что солидная финансовая помощь выделяется государству, которое совершило огромное количество преступлений, начиная от оккупации чужих земель и заканчивая геноцидом в Ходжалы. И это при том, что регулярно появляются сообщения о гибели мирных азербайджанцев от заложенных армянскими боевиками мин на ранее оккупированных, но освобожденных территориях нашей страны. Это и есть следование политике "двойных стандартов" со стороны США и ЕС.

В Баку все это увидели и сделали из всего случившегося соответствующие выводы. "Трехсторонняя встреча США - ЕС - Армения направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и преследует цель изоляции Азербайджана," - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с бывшим министром иностранных дел Турции, депутатом парламента Турции и руководителем делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.

И это правда. С тем лишь уточнением, что данная цель не будет достигнута. Азербайджан уже не раз доказывал свою способность достигать всех поставленных целей, вопреки планам США и ЕС. Наиболее яркое тому свидетельство - победа в 44-дневной войне и блестяще проведенная однодневная контртеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе нашей страны. Вот и сейчас Азербайджан уверенно реализует свою повестку, какие бы планы по поддержке Армении не были у США и ЕС.