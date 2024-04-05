https://news.day.az/politics/1649985.html Завершился официальный визит Президента Республики Конго в Азербайджан - ФОТО
Завершился официальный визит Президента Республики Конго в Азербайджан - ФОТО
5 апреля завершился официальный визит Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту Президента Республики Конго провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
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