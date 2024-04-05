Ожидания Армении не совпали с реальностью

Автор: Байрам Эльшадов

Вот и прошла встреча в Брюсселе между госсекретарем США Энтони Блинкеном, армянским премьером Николом Пашиняном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Несмотря на то, что еще не прошло и дня с ее окончания, уже можно сделать некоторые выводы главным из которых является то, что встреча прошла намного более скромно, чем того хотелось бы армянам. Но определенные опасения остаются. И несмотря на опасения, столь скромный результат встречи указывает на то, что Азербайджан в системе международных отношений является более важным игроком, чем Армения.

Начнем с того, что армяне преподносили факт проведения встречи как крупнейшую дипломатическую победу в своей истории. Если в первые дни выдвигались совсем неправдоподобные ожидания, то со временем прогнозы в Армении стали более трезвые. Но тот факт, что по результатам встречи ЕС пообещал выделить Еревану всего 270 миллионов евро в ближайшие четыре года, говорит о том, что важность Армении как союзника в Ереване переоценили. А США пообещали направить на развитие Армении еще меньше - всего 65 миллионов долларов. Таким образом, Ереван затеял тяжелую игру с колоссальными рисками всего за несколько сотен миллионов.

А сколько было разговоров перед встречей о том, что Запад даст какие-то гарантии безопасности Армении. А Запад разрушил надежды армян.

Также важно отметить, что сотрудничество в сфере безопасности между западом и Арменией несет определенные риски и для западных стран. Учитывая географическую близость Армении к России и Ирану нельзя исключать того, что запад может стать жертвой шпионажа в Армении. Но в любом случае более тесное сотрудничества западных стран и Армении негативно отразится на региональной динамике безопасности. Что в свою очередь отрицательно скажется и на безопасности самой Армении.

И именно по этим причинам опасения Азербайджана являлись справедливыми. Ведь попытки изменить баланс сил в регионе, на которые было похоже проведение встречи в Брюсселе, для Баку неприемлемы. Даже несмотря на то, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично позвонили Президенту Ильхаму Алиеву для того, чтобы заверить в отсутствии антиазербайджанской направленности встречи.

Однако, заверения Блинкена и фон дер Ляйен об отсутствии желания навредить Баку, как и тот факт, что встреча прошла без громких результатов дает нам основание для выводов. Совокупность этих факторов указывает на то, что в системе международных отношений Азербайджан занимает более значимую позицию, чем другие страны региона.

И для этого есть понятные причины. Баку зарекомендовал себя как важный партнер, поведение и внешнеполитический подход которого позволяет последовательно выстраивать долгосрочные отношения. Чего нельзя сказать о той же Армении, которая в последнее время только и занята тем, что пытается найти нового гаранта для своей безопасности.

При таком положении дел никто не станет жертвовать перспективными отношениями с Азербайджаном ради сомнительной дружбы с Арменией.