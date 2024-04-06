ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 30 раз

За минувшие сутки позиции азербайджанской армии обстреляны 30 раз.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

Отмечается, что 5 апреля с 21:55 до 23:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Мусюрскенд Товузгалинского района, Ашагы Шорджа, Йухары Шорджа, Гюнешли Басаркечарского района и Аравус Горусского района, периодически обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиции ВС Азербайджана в направлении населенных пунктов Алибейли Товузского района, Хошбулаг Дашкесанского района, Йеллиджа, Зяйлик Кяльбаджарского района и Чагазур Лачинского района.

Отметим, что за минувшие сутки подразделения азербайджанской армии на разных направлениях обстреливались в общей сложности 30 раз.