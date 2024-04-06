В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о неудовлетворительных итогах прошедшей в Брюсселе трёхсторонней встречи между лидерами Армении, ЕС и США.

Day.Az представляет публикацию:

Армения, когда решила торговать собой, задрала ценник слишком высоко. В итоге западные клиенты партнеры посмотрели на дряблую тушку и бородатое лицо - и отказались платить более 270 млн за четыре года вперед.



Сама Армения, потасканная жизнью, США и Европу тоже сильно разочаровала. Рвения никакого, ничего не умеет, имитирует плохо - только просит и просит денег. Не на это рассчитывали США и ЕС, ох не на это.



Страны региона разочаровались не меньше. Насчет Армении иллюзий никто не питает, а вот в том, что обещания Запада всегда в разы ярче реальных предложений, убедились абсолютно все.



Автор - HSF