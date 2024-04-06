Очередной "улов" оружия в Ханкенди и других районах Азербайджана

В Ханкенди и других районах Азербайджана обнаружено и изъято 21 огнестрельное оружие.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий 5 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 7 автоматов, 2 пистолета, 3 винтовки, 20 гранат, 55 магазинов для патронов, 1440 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Кроме того, сотрудники полиции в отдельных районах столицы и республики изъяли у граждан один автомат, 8 ружей и 1005 патронов различного калибра.

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