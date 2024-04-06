Азербайджанские коммандо продемонстрировали свое мастерство

В Азербайджане поддерживается высокий уровень боеспособности коммандо.

Как сообщает в субботу Day.Az, видеозапись, свидетельствующую об этом, распространило министерство обороны Азербайджана.

Представляем вниманию читателей данное видео:

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