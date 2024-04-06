https://news.day.az/politics/1650113.html Азербайджанские коммандо продемонстрировали свое мастерство - ВИДЕО
Азербайджанские коммандо продемонстрировали свое мастерство - ВИДЕО
В Азербайджане поддерживается высокий уровень боеспособности коммандо.
Как сообщает в субботу Day.Az, видеозапись, свидетельствующую об этом, распространило министерство обороны Азербайджана.
Представляем вниманию читателей данное видео:
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