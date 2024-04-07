Азербайджан нужен и Европе, и США - у Армении нет таких преимуществ

Азербайджан объективно нужен и Европе, и США, и Израилю. А у Армении просто нет таких преимуществ, таких рычагов торга с европейцами, американцами, какие есть у Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал российский политолог Глеб Кузнецов в интервью армянским СМИ, комментируя трехстороннюю встречу США- ЕС-Армения в Брюсселе.

По мнению эксперта, армяне совершенно гарантированно будут разочарованы в реальной политике стран Запада по отношению к Армении и армянскому суверенитету.

"Сейчас одной из ключевых проблем Армении, на мой взгляд, является постоянное желание найти какую-то новую надежду. Армяне совершенно гарантированно будут разочарованы в реальной политике стран Запада по отношению к Армении и армянскому суверенитету", - отметил Кузнецов.

По мнению эксперта, когда Армения не сможет выполнить поставленные Западом требования, Запад скажет: "раз не выполнили наши требования, значит оставайтесь один на один с Азербайджаном".

"У Запада по отношению к Армении есть две абсолютно четкие задачи. Первое - это продемонстрировать всему миру, что Армения ушла из орбиты России. Для Запада найти страну, которая присоединится к западному миру - это пропагандистская и очень выигрышная история. Второе, что нужно Западу от Армении - это вступить в антииранский блок. И для этого Армения должна фактически отказаться от страны-партнера, с которым имеет сухопутную границу. Но у Армении не так много открытых границ, чтобы вот так взять и сказать "нет" Ирану. Запад может предъявить Армении абсолютно неприемлемые для армянского государства и армянского суверенитета требования. А когда Армения не сможет выполнить их полностью, Запад скажет: раз не выполнили наши требования, значит оставайтесь один на один с Азербайджаном. Это самый реалистичный сценарий.

Надо понимать, что у Запада с Азербайджаном интересы значительно более фундаментальные, поэтому так просто надавить на Азербайджан, чтобы он поменял свою политику на армянском направлении не удастся", - сказал Кузнецов.