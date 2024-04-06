Встреча в Брюсселе еще раз показала, что западные круги вынуждены считаться с политикой Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сказал заместитель директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли.

"Несмотря на то, что о встрече, прошедшей в Брюсселе между США, Европейским союзом и Арменией, заявлялось, что она носила экономический характер, не секрет, что эти контакты направлены против Азербайджана, и если быть конкретными, наносят серьезный удар по миру на Южном Кавказе. Хотя результаты встречи и детали обсуждений держатся в секрете, несомненно, через некоторое время о конфиденциальных моментах станет известно", - сказал он.

По словам политического комментатора, решительная позиция Азербайджана, его жесткая реакция в преддверии этой встречи заставили США и Европейский союз сделать шаг назад, выступив с рядом заявлений.

"Мы еще раз стали свидетелями того, что западные круги вынуждены считаться с проводимой Президентом Азербайджана решительной и принципиальной политикой, основанной на национальных интересах страны. Азербайджанское государство после исторической победы во второй Карабахской войне сформировало новые реалии в регионе. Конечно, тот, кто сформировал эти реалии, тот и должен управлять процессами. Антиазербайджанские силы могут не переваривать эти реалии, но не считаться с ними невозможно", - сказал С.Керимли.

Он отметил, что США и ЕС, превратившие Армению в инструмент для реализации своих интересов, заинтересованы в создании конфликта на Южном Кавказе, разжигании нового очага конфликта и тем самым установлении гегемонии в регионе. "Это факт, что на фоне вооружения Армении, оказания этой стране открытой финансовой поддержки, достижения тайных договоренностей в Брюсселе наш регион находится перед лицом серьезных угроз. Азербайджан, как и в предыдущие периоды, разрушит коварные планы Запада, и его намерение создать напряженность на Кавказе потерпит фиаско", - сказал политический комментатор.

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