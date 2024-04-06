Продажная Армения: мечты и реальность

Автор: Акпер Гасанов

Маловато будет. Так, если в целом, оценивают итоги состоявшейся в Брюсселе трехсторонней встречи с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена многие политики в Ереване с точки зрения финансовой составляющей. Аппетиты армянской стороны, как выясняется, были очень большими.

Итак, давайте вспомним, сколько именно денег было обещано Армении. "США предоставят Армении помощь на сумму более $65 млн для укрепления ее экономической и политической устойчивости. Это более чем на 50% больше, чем два года назад", - подчеркнул Энтони Блинкен. Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что Евросоюз намерен выделить Армении €270 млн в течение четырех ближайших лет.

Таким образом, США и ЕС собираются выделить сумму более чем в 300 миллионов евро. За четыре года. То есть, что-то около 90 миллионов евро в год. Не ахти какая сумма, если рассуждать в целом. Вот и в МИД России уже громко призывают армянское руководство не поддаваться на обман со стороны Запада и избегать выбора пути, который может привести к вакууму безопасности, экономическим проблемам и ухудшению условий жизни населения.

Также отмечается, что предложенная Брюсселем финансовая поддержка не сравнима с многомиллиардными выгодами, которые Армения получает от сотрудничества с Россией, ЕАЭС и СНГ. И это правда, подтвержденная Национальной статслужбой Армении. Согласно ей, объем внешнего товарооборота Армении за два месяца этого года (январь-февраль) вырос в 2 раза. При этом, наиболее крупными внешнеторговыми партнерами Армении являются Россия ($2,1 млрд. с ростом в 2,2 раза).

А что страны ЕС? Они едва-едва вошли в пятерку лидеров ($322,8 млн., спад 19%). Да, имеется спад. Да и в целом, как видим, несопоставимы выгоды, получаемые Арменией от членства в ЕАЭС и СНГ, с экономическим сотрудничеством РА с ЕАЭС. И подачками в размере менее ста миллионов евро в год, тут дисбаланс не закрывается. Так что речь правильнее будет вести не о финансовой, а о политической поддержке Армении со стороны США и ЕС, как бы не пытались нас убедить в обратном Блинкен и фон дер Ляйен.

Впрочем, подсчет денег, не отходя от кассы, в Армении продолжился. "Выделение Европейским союзом Армении €270 млн по итогам переговоров с властями республики является полным провалом", - такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил бывший заместитель министра иностранных дел Армении, посол Авет Адонц. Он, что называется, обосновал свои утверждения на языке конкретных цифр.

"Если финансовая составляющая переговорного процесса наших властей с Евросоюзом составила всего лишь обещанные ЕС €270 млн, то это можно расценивать как полный провал. Вместо этого мы еще больше осложнили наши отношения со стратегическим союзником Россией и с соседним Ираном, приближая страну к становлению ареной геополитического противостояния. Чтобы понять политическую цену нынешней сделки, в 2012-2013 годах, перед подписанием соглашения об ассоциации с ЕС, Армения совместно с ЕС готовилась провести конференцию доноров, на которой предполагалось собрать не менее €2 млрд", - отметил Адонц.

Это его утверждение очень сильно взбесило руководство Армении. Настолько, что подконтрольные ему Телеграм-каналы накинулись на Адонца с обвинениями, практически переходящими в оскорбления. Вспоминались все этапы его дипломатической карьеры, намекалось на его ангжированность и желание испортить праздник Николу Пашиняну. При этом, конкретных контраргументов, доказывающих ошибочность утверждения Адонца, так и не было приведено.

При этом, с интересным сообщением выступила газета "Грапарак". Она утверждает, что депутаты правящей партии Армении в шоке от европейских партнеров. В статье отмечается, что "члены партии Пашиняна рассчитывали на миллиарды долларов, но им обещали поддержку только в размере 350 миллионов евро, причем в виде грантов в ближайшие 4 года". Приводятся и подробности.

Мол, члены ГП были "разозлены" тем, что "Запад не оценил их самоотверженность и что они уже несколько месяцев, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю критикуют Россию и возлагают вину за все неудачи и провалы Армении на ее стратегического союзника, начиная с 44-дневной войны и заканчивая поражением Армении, и они готовы игнорировать все опасности, выйти из ОДКБ и броситься в объятия Европы".

Источник в "Гражданском договоре" сообщил изданию, что "вчера они утешали друг друга в правительственных кругах, что, возможно, Пашинян заключил теневые соглашения, о которых они не говорят публично, не говоря уже о поставках в армию". И где-то в глубине души они "ждут, что Пашинян вернется, встретится с ними и расскажет подробности, развеяв их разочарование". Ясное дело, что надежды эти напрасны. США и ЕС не дали Армении ничего больше того, что было объявлено.

При этом, ставя официальный Ереван перед необходимостью совершать конкретные шаги, которые могут привести к войне в регионе. Маловато будет за роль провокатора? В Армении считают, что да. Но в США и ЕС деньги считать умеют и дают Армении ровно столько, сколько она стоит, даже переоценив, на мой взгляд, регионального лузера. Интересно, что сам факт очередного выставления Армении на продажу, общественность этой страны, как видим, не беспокоит. Привыкли там, что при всем богатстве выбора, нет никакой альтернативы для Армении, кроме торговли собой со сменой основных клиентов в режиме нон-стоп.