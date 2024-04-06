Телеканал Euronews подготовил сюжет о минной угрозе в Азербайджане

На сайте телеканала Euronews вышел сюжет, посвященный минной угрозе в Азербайджане и других странах, передает в субботу Day.Az.

"Мины - это большая глобальная проблема", - сказал председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, был отмечен на Олимпийском стадионе в Баку благотворительным футбольным матчем среди ампутантов. Большинство игроков получили травмы из-за наземных мин.

"Сегодня мы вышли на поле, чтобы сказать "нет" минам, предупредить людей, чтобы они не заходили в запретные зоны ради их безопасности, и подчеркнуть, что мины должны быть обезврежены, - сказал футболист с ампутированной конечностью Санан Гаджиев. - Я призываю всех оставаться в безопасности".

Хотя Африка - континент, в наибольшей степени пострадавший от наземных мин, Европа также подвергается серьезному воздействию. По оценкам, треть территории Азербайджана, Боснии и Герцеговины и Украины заминирована.

Благотворительные организации призвали к более активным действиям на глобальном уровне.

"Мины - это большая глобальная проблема, - сказал председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов. - Международное сообщество, конечно, должно обратить внимание на эту проблему, и мы должны бороться с ней".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также ранее говорил об этой проблеме: "Для миллионов людей, живущих среди хаоса вооруженных конфликтов, - особенно для женщин и детей - каждый шаг может поставить их на путь опасности. Даже после прекращения боевых действий конфликты часто оставляют после себя ужасающее наследие: мины и взрывоопасные предметы. Давайте примем меры, чтобы покончить с угрозой применения этих смертоносных устройств, поддержать общины в процессе их восстановления, помочь людям вернуться и заново построить свою жизнь в условиях безопасности и защищенности".

По оценкам, в 64 странах мира насчитывается до 10 миллионов наземных мин.

Ежегодно устанавливается от двух до пяти миллионов новых мин.

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