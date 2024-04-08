Армения и Грузия – кто на что готов ради членства в ЕС

Автор: Лейла Таривердиева

Рассказывают, что после выхода на экраны "Кин-дза-дза!" с режиссером Георгием Данелия связался американский коллега по поводу пепелаца, на котором летают герои фильма. Данелия пошутил, сказав, что это вовсе не спецэффект, а пепелац летает за счет гравицапы, предоставленной киногруппе военными. Каково же было его удивление, когда он узнал, что американец принял это за чистую монету, нашел выходы на военных и обратился к ним за гравицапой...

Пашинян ездил в Брюссель за гравицапой для армянского пепелаца. Гравицапу ему там выделили, но вот кц к ней не дали. Ради кц Армении еще придется поработать и не раз перешагнуть через себя. Ей не привыкать. Ради того, чтобы стать девушкой Бонда, Ереван уже сделал немало. Наверное, поэтому ему удалось обойти конкурентов на руку и сердце Запада. В первую очередь Грузию, которая оказалась не готова на все.

Как сообщают СМИ, правящая партия Грузии планирует сделать беспрецедентный для стремящейся в Евросоюз страны шаг - рассмотреть поправки в Конституцию, запрещающие пропаганду ЛГБТ в республике. Обсуждения, по словам председателя грузинского парламента Шалвы Папуашвили, начнутся в мае. Законопроект предусматривает запрет на однополые браки, смену пола, ограничение использования гендерно-ориентированных понятий и пропаганду всего вышеперечисленного. Спикер призвал оппозицию прислушаться к голосу народа и поддержать поправки.

Внесение таких поправок в Конституцию - это личное дело страны, никого больше не касающееся. Но в случае Грузии ситуация складывается пикантная, потому что под конец прошлого года ее после долгих мытарств объявили таки кандидатом на членство в Евросоюзе. А тема поощрения ЛГБТ, как известно, в западной повестке стоит выше даже темы борьбы с неонацизмом и расизмом. Как Грузия будет выходить из положения в случае, если законопроект пройдет всенародное обсуждение и будет принят? Наверняка, в Тбилиси над этим думают.

У западных партнеров уже есть претензии к Грузии. "Грузинская мечта" на минувшей неделе повторно представила в парламент законопроект об иноагентах. Проект "О прозрачности иностранного влияния" требует от неправительственных организаций и СМИ, более 20 процентов дохода которых поступают из-за рубежа, регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларации.

Свое "фи" по этому поводу выразили и Евросоюз, и Госдепартамент, и НАТО, и МИД Германии, и даже ООН. Примечательно, что после успешного давления на Тбилиси путем организации массовых протестов с целью отзыва этого законопроекта в прошлый раз, в декабре 2023 года сама же Еврокомиссия утвердила проект европейской директивы об иноагентах. Назван закон красиво "Пакет защиты демократии". Закон обязывает всех представителей интересов не входящих в Евросоюз государств в обязательном порядке регистрироваться в Реестре транспарентности ЕС с указанием всех полученных от иностранного государства платежей. Более того, аж в 1938 году в США был принят закон об иноагентах, требующий, чтобы лица, представляющие интересы иностранных держав в "политическом или квазиполитическом качестве", раскрывали свои отношения с иностранным правительством и информацию о соответствующей деятельности и финансах. Согласно закону FARA, лицо может быть признано агентом иностранного влияния, если его деятельность финансируется или субсидируется из-за рубежа целиком или по большей части. Даже после некоторого смягчения закона в 1966 году суть его не изменилась.

Почему ЕС и США можно, а Грузии нельзя? Это не риторический вопрос.

Правящая партия Грузии справедливо аргументирует свое решение тем, что 90 процентов НПО финансируются непрозрачно. Американский "Национальный фонд демократии" и "Европейский фонд за демократию" отказываются раскрывать для грузинского народа информацию о том, какие проекты финансируют в Грузии, заявил 5 апреля председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире национального телевидения. По его словам, представители NED обещали предоставить список того, что они финансируют в Грузии, но потом перестали отвечать на письма. "Они просто исчезли и прячутся, избегают ответа. Как это еще можно назвать, кроме как полное неуважение к грузинскому народу. То же самое касается "Европейского фонда за демократию", в руководстве которого, кстати, находятся известные европарламентарии", - заявил Папуашвили.

Спикер подчеркнул, что средства американских налогоплательщиков используются для финансирования радикальных и экстремистских группировок, организаций, которые романтизируют применение "коктейлей Молотова" в Грузии. Так, кампания "Я кинул" профинансирована из бюджета США, который утверждает Конгресс. "Поэтому я считаю, что вопросы следует задавать не нам, а следует задавать вопросы NED и спрашивать, почему деньги американских налогоплательщиков, американских граждан утекают в чужую страну для популяризации идеи "коктейля Молотова"", - отметил Папуашвили.

Да, Грузия очень хочет в Евросоюз и ей, вероятно, все же придется отказаться от принятия такого закона, потому что звучат угрозы отозвать ее статус кандидата. Тем не менее, ради членства в ЕС она не готова на все, как соседняя Армения. Ереван готов стать ковриком для ног для западных партнеров. Грузия же не готова "отдаться". Возможно, по этой причине вопрос ее членства в ЕС растянулся на десятилетия. Западу, несмотря на европейский выбор страны, не просто дергать за веревочки. Молдова и Украина получили статус кандидатов на полгода раньше Грузии, хотя заявки подавались одновременно. Думается, если бы не необходимость форсировать вопрос Армении, ершистая Грузия все еще дожидалась бы своей очереди. Армения сейчас является задачей номер один. Не потому, что ее так ждут в ЕС, а потому что она играет роль раздражителя России. Превратить в плацдарм противостояния Грузию в свое время не удалось, потому что грузины государственный народ. Кроме того, у Грузии силен инстинкт самосохранения. В прошлом году в Тбилиси прибыла высокопоставленная делегация представителей США, Евросоюза и Великобритании с целью уговорить Грузию присоединиться к санкциям против России. Не уговорили. Выполнение этих требований не спасло бы Украину, но принесло бы проблемы самой Грузии.

В Грузии понимают, что конфронтация с Россией станет катастрофой и что в этой ситуации она останется в одиночестве. Как ранее заметил в интервью местным СМИ Папуашвили: "Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие. Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льется кровь лишь украинцев", - сказал он.

Между тем, в Армении продолжают идти за миражами. Перспективы нового военного конфликта в регионе видятся армянам сквозь призму фэнтэзийных сюжетов. Этими иллюзиями вызваны вооруженные провокации на границе, последовавшие сразу после встречи в Брюсселе. Либо армянам там пообещали слишком много, либо отказали в десерте, и Армения хочет доказать, что ей без сладкого никак нельзя. Хотя информации о достигнутых на встрече договоренностях мало, думается, военная поддержка в них не входит. В то же время есть страны, усиленно лоббирующие этот вопрос. В первую очередь, Франция. Если Штаты имеют в виду Армению как инструмент против России, то Париж хочет использовать этот "разводной ключ" против Баку, с которым у него, так сказать, личные счеты. В Баку не разглядели величия Франции и мощи ее президента, и в Париже сильно огорчились. Многочисленные комплексы неполноценности господина Макрона разом дали о себе знать, и вся его жизнь теперь посвящена нашей стране. Какая честь, однако. Почему Макрона не было на встрече в Брюсселе? Думается, для того, чтобы все выглядело серьезно.

Инициатором продвижения Армении в Евросоюз тоже была Франция. И добивалась она положительного решения вопроса упорно. Без такого лоббинга никому не пришло бы в голову рассматривать Республику Армения в составе ЕС даже в далекой перспективе. Если бы не полезность этой страны иного рода, вопрос членства государства без четких границ, бедного, беспомощного, теряющего население и бесперспективного вряд ли когда-нибудь стал бы предметом обсуждений. У Евросоюза достаточно камней на шее, для чего ему еще один? По большому счету, Евросоюзу вообще не нужно расширение, тем более, за счет бедных и проблемных стран вроде Армении.

По отношению к небольшим странам, стремящимся к евроинтеграции, действует знаменитая латинская поговорка - что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Юпитер - это Соединенные Штаты, олицетворяющие собой коллективный Запад и модерирующие все процессы. Неслучайно Президент Саломе Зурабишвили в октябре прошлого года заявила в интервью CBS News, что США могут помочь Грузии стать членом Евросоюза, просто публично поддержав ее выбор. Она пожаловалась, что за пять лет своего президентства не смогла добиться встреч президентского уровня, даже телефонного разговора с американским коллегой.

Западные эксперты тоже замечают некоторую потерю интереса грузин к евроинтеграции, хотя проевропейские круги в стране достаточно сильны и имеют обширный электорат. "...многие грузины считают, что Запад их обманул и не оказал должной поддержки, как во время, так и особенно после войны. Запад пошел, собственно, на поводу у Москвы", - сказал ранее в интервью Rus.LSM старший исследователь Финского института международных отношений Ригор Нижникау. По его мнению, это урок всем западным политикам, которые думают, что могут поспособствовать диалогу между РФ и Украиной, а также тем, кто думает, что после окончания войны Киеву будет открыта дорога в Евросоюз.

Тем не менее, радость, с которой были встречены грузинским народом новости о кандидатстве Грузии, показывает осознанность выбора. И сделан он уже давно. Просто Грузии не повезло - у нее не было таких упертых поклонников в лице Макрона, как у Армении. Она очень старалась соответствовать евростандартам 90х60х90. Но в самые трудные для нее времена сегодняшние советчики отстранились, не желая иметь проблем с Россией.

Рядом с Грузией в самые трудные для нее дни был Азербайджан. О чем это говорит? Это говорит о том, что лучшим выходом для Грузии, да и для Армении была бы региональная интеграции, а не поиски счастья в чужих краях. Возможно, когда-нибудь наши соседи придут к этой истине.