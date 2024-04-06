МИД Азербайджана об агрессивной милитаризации Армении

Агрессивная милитаризация Армении под различными предлогами является источником угрозы.

Об этом в субботу Day.Az сказали в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Что касается увязки строительства Арменией военных укреплений в приграничных с Азербайджаном регионах с военными реформами, а также заявления о том, что политика массового вооружения Армении является ее суверенным правом, то всем должно быть ясно, почему именно эти шаги со стороны Армении являются нелегитимными и представляют угрозу для нашей страны.

Так, продолжающиеся претензии касательно территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в Конституции Армении, а также в ряде ее законодательных актов, попытки реваншизма демонстрируют масштаб угроз, исходящих от Армении в отношении нашей страны.

Более того, учитывая, что Армения оккупировала суверенные территории Азербайджана в течение 30 лет, усилия по обеспечению дополнительной военной силы, несомненно, создадут условия для Армении, чтобы стать новым источником напряженности и угроз.

В отличие от Армении, Азербайджан при полном военном превосходстве освободил свои суверенные территории от оккупации в соответствии с международным правом и не создавал угрозы территории Армении.

На фоне упомянутых вызовов агрессивная милитаризация Армении под различными предлогами является источником угрозы, и необходимо призвать Армению воздержаться от этого опасного пути", - говорится в сообщении ведомства.

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