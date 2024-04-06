Озвучивание Арменией таких несерьезных мыслей, как пакт о ненападении, является политической манипуляцией.

Об этом в субботу сказали Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Озвучивание таких несерьезных идей, как контроль над вооружениями и пакт о ненападении, Арменией, которая в течение 30 лет грубо нарушала свои обязательства в рамках международных соглашений и механизмов контроля над вооружениями, участником которых она была, и во время оккупации наших территорий незаконно развернула большую часть своей военной техники и систем вооружения на территории нашей страны, скрывая их от международных механизмов контроля над вооружениями, неуважение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана вопреки Алма-Атинской декларации, на которую Армения ныне много раз ссылается - всё это является политической манипуляцией.

Чтобы доказать, что Армения серьезно относится к мирному процессу, она должна избегать противоречивых заявлений и провокационных шагов, уважать нормы и принципы международного права.

Азербайджан, в свою очередь, будет серьезно препятствовать угрозам в регионе, продолжит свои мирные и созидательные усилия", - говорится в сообщении МИД.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!