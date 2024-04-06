Азер Гараев о цели встречи США-ЕС-Армения

Встреча в Брюсселе в формате США-ЕС-Армения никоим образом не направлена на содействие мирному процессу на Южном Кавказе, ее цель - втянуть регион в геополитический конфликт.

Об этом в субботу Trend сказал политолог Азер Гараев, передает Day.Az.

Он отметил, что это вмешательство внешних сил в дела региона не принесет хороших результатов.

"В частности, следует подчеркнуть, что месседжи о поддержке в адрес Армении, подверженной реваншистским тенденциям, могут еще больше ее воодушевить. Мы видели это и раньше, такой результат дало вооружение Армении Францией", - сказал Гараев.

Он добавил, что перед встречей председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и госсекретарь США Блинкен позвонили Президенту Ильхаму Алиеву и попытались объяснить свою позицию. "Конечно же, это в первую очередь является показателем авторитета Президента Ильхама Алиева на международном уровне. Президент Ильхам Алиев вновь озвучил решительную позицию Азербайджана, доведя до сведения сторон, что эта встреча не внесет положительного вклада в мир в регионе", - сказал политолог.

Гараев также отметил, что Россия и Турция также выразили позицию в связи со встречей США-ЕС-Армения.

"То есть не только Азербайджан, но и страны региона признают, что эта встреча представляет угрозу для мира и стабильности в регионе. Единственной страной региона, которая промолчала, стал Иран. Однако до сих пор именно Иран чаще всего говорил о "красной линии" в вопросе ввода в регион посторонних сил. Молчание Ирана на данном этапе было совершенно непонятным, а с другой стороны, сейчас в социальных сетях распространяется информация о поставках военной помощи из Ирана в Армению. Похоже, Иран не только молчит, но и продолжает поддерживать Армению", - подчеркнул он.

По словам политолога, позиция, которую сегодня занимает Запад в отношении Азербайджана, а также региона, подвергается критике и неоднозначно воспринимается на самом Западе. "Одним из главных вопросов тут является массовое вооружение Армении. До сих пор мы видели, как Франция вооружает Армению. Теперь становится ясно, что армия Армении реорганизуется и оснащается оружием. В связи с этим ЕС выделит 270 миллионов евро, а США - 65 миллионов долларов, которые также будут выделены в течение 4 лет. Эти средства будут направлены на укрепление линии обороны на границе с Азербайджаном, строительство оборонительных укреплений и развитие военной инфраструктуры. Вооружение Армении является угрозой безопасности Азербайджана", - добавил А.Гараев.

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