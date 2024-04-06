Фуад Мурадов встретился с губернатором Стамбула

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов, находящийся с визитом в Стамбуле, встретился с губернатором Стамбула Давутом Гюлем.

Как передает Day.Az, поприветствовав гостя, губернатор Стамбула выразил удовлетворение высоким уровнем турецко-азербайджанских отношений, подчеркнул роль Президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева в том, что отношения достигли уровня стратегического союзничества.

Председатель комитета, выразив признательность за радушный прием, отметил, что турецко-азербайджанское братство служит примером для всех стран мира. В ходе встречи состоялось обсуждение ряда вопросов относительно исполнения "Плана мероприятий, связанных с лицами, предположительно являющимися гражданами Азербайджанской Республики, эмигрировавшими в 1990-х годах в Турецкую Республику (город Стамбул) и проживающими там в настоящее время, в том числе членами их семей, родившимися на территории Турции".

Было доведено до внимания, что на сегодняшний день даны ответы на обращения 7093 человек. Из них для 3623 человек оформлены паспорта, оказаны другие услуги. Особо отмечена роль Стамбульского губернаторства в данном процессе.

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