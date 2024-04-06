Посол Лейла Абдуллаева в эфире французского телеканала рассказала о реалиях Азербайджана

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева стала гостьей передачи бывшего директора разведки Главного управления внешней безопасности Франции, бывшего начальника Главного управления экономического интеллекта Алена Жуйе на телеканале "Openboxtv".

Как сообщает в субботу Day.Az, в передаче говорилось о том, что Азербайджан является демократической, светской и мультикультурной страной, о бывшем карабахском конфликте, резолюциях ООН, Зангезурском транспортном коридоре, о подготовке к COP29.

Посол, в первую очередь, отметила неосведомленность об Азербайджане во Франции и выразила сожаление по поводу распространения местными СМИ дезинформации о стране.

Рассказывая об истории Азербайджана, дипломат отметила, что страна является первой демократической республикой на Востоке, где женщинам право голосовать и избираться было предоставлено еще в 1919 году. Напомнив, что в первые годы после восстановления независимости Азербайджан столкнулся с войной, Л.Абдуллаева отметила, что, несмотря на все трудности, был выбран путь демократии, страна является членом многих региональных и международных организаций. Было отмечено, что в Азербайджане проживают представители множества этнических групп. Модель мультикультурализма в Азербайджане является примером для всех стран.

Также была предоставлена информация о том, что в результате оккупации 20 процентов территории Азербайджана более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Несмотря на 4 резолюции Совета Безопасности ООН о необходимости немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана и стремление нашей страны решить конфликт мирным путем, Баку в конечном итоге был вынужден освободить свои земли военным путем. Сегодня стороны продолжают переговоры о подписании мирного договора, выдвинутого Азербайджаном.

В передаче речь зашла и о Зангезурском коридоре, который должен соединить основную часть Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой, которая 33 года находится в блокаде. Было подчеркнуто, что этот проект послужит развитию всего региона, в том числе Армении. В то же время было отмечено, что сегодня французские СМИ публикуют дезинформацию об этом коридоре. Л.Абдуллаева отметила, что мирный договор, выдвинутый Азербайджаном в целях установления прочного мира в регионе, соответствует всем нормам и принципам международного права, отражает соблюдение территориальной целостности и суверенитета двух стран. Между двумя странами ведется подготовка к процессу делимитации и демаркации границ.

Отвечая на вопрос о позиции Азербайджана по Украине, посол сказала, что Азербайджан является одной из первых стран, отправивших гуманитарную помощь в Украину. Азербайджан признает территориальную целостность Украины.

В ходе передачи было отмечено, что Азербайджан обладает богатыми запасами углеводородов, подчеркнуто, что он играет большую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Также речь шла о крупных региональных проектах, реализуемых нашей страной. Было доведено до внимания, что, несмотря на то, что Азербайджан богат энергоресурсами, он отдает предпочтение "зеленому переходу", возобновляемым источникам энергии. Азербайджан является стратегическим партнером Европейского союза в области энергетики, и уже подписано соглашение об экспорте "зеленой энергии" в две страны континента - Венгрию и Румынию.

Было отмечено, что участники COP29, которую в этом году примет Азербайджан, увидят красоту древнего Баку, являющегося одним из самых красивых городов мира.

Отметив, что Франция занимает позицию по вооружению Армении, а Германия - посредника в переговорном процессе, дипломат добавила, что в связи с позицией президента Макрона касательно Еревана ситуация между двумя странами достигла нынешнего уровня.

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