О чем мечтает Запад на Южном Кавказе
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о неуместных высказываниях пресс-секретаря ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано
Day.Az представляет публикацию:
Представитель ЕС по международным делам Евросоюза Петер Стано высказал, мягко говоря, неудачный спич по
поводу армяно-азербайджанской нормализации.
Комментировать отдельные высказывания Стано - пустая трата времени. В одно небольшое предложение представитель ЕС умудрился всунуть вообще все - от гражданских войн на Балканах до Ближнего Востока.
О каком мире и призывах нему на деле, а не на словах, можно сейчас вообще говорить? Сербия и Косово, де-факто воюют до сих пор,
Смешно, смешно. Хотелось бы вспомнить слова Стано об оккупации земель Азербайджана в последние годы. Беспокоит ли Стано территориальная целостность Армении? Очевидно, не очень.
И о каком тогда равноправии говорит Стано? Где оно?
Но потом придется главное: видеоролик власти страны уж показали. Суровую реальность придется принять.
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