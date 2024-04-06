О чем мечтает Запад на Южном Кавказе

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о неуместных высказываниях пресс-секретаря ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано

Day.Az представляет публикацию:

Представитель ЕС по международным делам Евросоюза Петер Стано высказал, мягко говоря, неудачный спич по

поводу армяно-азербайджанской нормализации.

Комментировать отдельные высказывания Стано - пустая трата времени. В одно небольшое предложение представитель ЕС умудрился всунуть вообще все - от гражданских войн на Балканах до Ближнего Востока.

О каком мире и призывах нему на деле, а не на словах, можно сейчас вообще говорить? Сербия и Косово, де-факто воюют до сих пор,

Смешно, смешно. Хотелось бы вспомнить слова Стано об оккупации земель Азербайджана в последние годы. Беспокоит ли Стано территориальная целостность Армении? Очевидно, не очень.

И о каком тогда равноправии говорит Стано? Где оно?

Но потом придется главное: видеоролик власти страны уж показали. Суровую реальность придется принять.