ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"6 апреля с 18:30 до 22:05 части вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Джил, Гюнешли и Хознавар Чамбаракского, Басаркечарского и Горусского районов, периодически обстреливали наши позиции в направлении населенных пунктов Эривенг, Джамилли и Хаджилар Гедабейского, Кяльбаджарского и Лачинского районов из стрелкового оружия различного калибра, в общей сложности 16 раз.

Во всех упомянутых направлениях нашими подразделениями были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.

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