https://news.day.az/politics/1650357.html Посол Израиля поделился публикацией по случаю годовщины азербайджано-израильских отношений - ФОТО
Посол Израиля поделился публикацией по случаю годовщины азербайджано-израильских отношений - ФОТО
Открытие посольства Азербайджана в Израиле является показателем близости отношений между Баку и Тель-Авивом.
Как передает Day.Az, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сообщил на своей странице в Х.
"Сегодня, 7 апреля, мы отмечаем 31-ю годовщину установления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном. Всего год назад мы отметили открытие посольства Азербайджана в Израиле. Это подчеркивает растущую силу и близость наших отношений. Ради будущего, полного светлых перспектив нашей дружбы!" - отметил дипломат.
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