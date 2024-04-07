Представители общественности Агдабана и азербайджанских НПО направили обращение к международному сообществу

Представители общественности Агдабана и азербайджанских НПО обратились к международному сообществу с открытым письмом.

Как сообщает Day.Az, в письме говорится:

"Мы - мирные жители Азербайджана, подвергшиеся геноциду армянских военных формирований 7-8 апреля 1992 года в селе Агдабан Кяльбаджара, живые свидетели массовой резни, лица, потерявшие во время этого события членов своих семей, родственников, свои дома, и представители гражданского общества Азербайджана, обращаясь к вам с открытым письмом, требуем справедливости!

После Ходжалинского геноцида в ходе резни, устроенной Арменией против мирного населения в селе Агдабан Кяльбаджара в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года, было сожжено более 130 домов и убито 779 жителей села. В ходе трагедии были жестоко убиты 32 человека, сожжены заживо 8 стариков, 2 малолетних ребенка и 7 женщин. Два человека пропали без вести, пять человек были взяты в заложники.

В ходе трагедии были уничтожены рукописи и сборники ярких представителей азербайджанского ашугского творчества Ашуга Шамшира и его отца, поэта из Агдабана Гурбана, а внук Ашуга Шамшира был сожжен заживо.

Сегодня мы находимся на нашей родной земле - Агдабане. Мы обращаемся к вам из села, которое было полностью разрушено Арменией во время оккупации. Здесь разрушены могила Ашуга Шамшира, другие могилы на сельском кладбище, кладбища заминированы. Во время оккупации Армения разрушила мечети на азербайджанских территориях, держала в них свиней и другой скот, уничтожила десятки мечетей. Это акт вандализма, который не вписывается в рамки никакой религии и нравственности.

Сегодня на освобожденных территориях обнаруживаются десятки массовых захоронений, появившиеся в результате актов геноцида и преступлений, совершенных на оккупированных территориях Азербайджана.

Вооружение Армении Францией и Европейским Союзом под предлогом европейского мирного механизма, а также всяческая поддержка возрождению реваншизма вызывает у нас гнев. Мы отвергаем эти действия, подходы к вопросу территориальной целостности с двойными стандартами, считаем эти шаги действиями против народа и государства Азербайджана!

Мы прекрасно знаем, что Агдабанский геноцид, как и совершенные в Ходжалы, Мешели, Гушчулар, Малыбейли, Гарадаглы, Баллыгае, Башлыбеле геноциды, были совершены для того, чтобы подорвать решимость нашего народа, вставшего на защиту родной земли во время агрессии армянских вооруженных сил против Азербайджана, сломить их волю в борьбе и провести этническую чистку.

Прошедший период, 44-дневная война 2020 года, антитеррористическая операция 19-20 сентября 2023 года также показали, что все это не смогло сломить твердую волю азербайджанского народа.

Мы, представители общины Агдабана и гражданского общества Азербайджана, гордимся победоносным Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым. В результате его решительной политики и мудрого руководства Азербайджан самостоятельно выполнил резолюции ООН, территориальная целостность и суверенитет республики были полностью обеспечены, а азербайджанский народ осуществил свою самую заветную мечту. Мы полностью поддерживаем и приветствуем политику Президента Ильхама Алиева!"

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