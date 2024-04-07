Приютите слепого сепаратиста!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о бестолковом нытье сепаратиста Артака Бегларяна.

Day.Az представляет публикацию:

"Головастый бомж Артак Бегларян снова чего-то просит. На этот раз Бегларян оказался недоволен встречей в Брюсселе.

Бегларян ноет, что денег видите ли, выделили мало, да и вообще почему-то не карабахским. Еще бездомного "правозащитника" возмущает, что Запад не "собирается гарантировать возвращение" карабахских армян в Азербайджан и - о ужас! - не считает восстановление суверенитета Азербайджана "преступлением".

Бегларян - пожалуй, самый нелепый из всех сепаратистских персонажей, и уж точно самый большой неудачник среди них. Ни денег за прошлые годы не заработал, ни какую-то аудиторию не собрал. Он настолько никому не нужен, что его даже при бегстве через Лачинский коридор задерживать не стали!

Собственно, это Бегларяна и бесит. Надо обратиться к волонтерам: приютите уже бездомного! Отмойте, покормите, найдите ему любящую семью, для которой он будет верным и преданным другом!

П.С. Верным и преданным - метафора, разумеется. Эти два слова совсем не про армян".

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