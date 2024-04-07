Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну

Состоялся показ очередного фильма в рамках проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.

Передача была посвящена премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну.

Day.Az представляет вниманию читателей полную видеозапись передачи.

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