https://news.day.az/politics/1650398.html Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Состоялся показ очередного фильма в рамках проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.
Передача была посвящена премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну.
Day.Az представляет вниманию читателей полную видеозапись передачи.
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