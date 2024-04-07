https://news.day.az/politics/1650436.html Очередная провокация Армении - под обстрелом Нахчыван
Очередная провокация Армении - под обстрелом Нахчыван
7 апреля около 17:15 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Султанбей Пашалинского района, открыли огонь по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре