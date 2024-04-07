Очередная провокация Армении

7 апреля около 17:15 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Султанбей Пашалинского района, открыли огонь по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.

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