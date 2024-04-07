7 апреля 2024 года в медицинском учреждении скончался офицер азербайджанской армии лейтенант Багиров Ульви Ханифа оглы, получивший тяжелое ранение в ходе антитеррористической операции в Карабахе 19-20 сентября 2023 года, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Руководство минобороны выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего офицера.

Аллах ряхмят элясин!

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