https://news.day.az/politics/1650444.html Скончался военнослужащий азербайджанской армии
Скончался военнослужащий азербайджанской армии
Военнослужащий азербайджанской армии Амрахов Имран Рагим оглу скончался в медицинском учреждении от острой легочной сердечно-сосудистой недостаточности.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
Руководство министерства обороны выразило глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего.
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