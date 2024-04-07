Скончался военнослужащий азербайджанской армии

Военнослужащий азербайджанской армии Амрахов Имран Рагим оглу скончался в медицинском учреждении от острой легочной сердечно-сосудистой недостаточности.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

Руководство министерства обороны выразило глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего.

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