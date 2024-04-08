Кыргызстан передал МВД Азербайджана пять членов преступной группировки

Кыргызстан передал пятерых граждан Азербайджана, являющихся членами транснациональной организованной преступной группировки, официальным представителям министерства внутренних дел Азербайджана, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.

"Установлено, что 20 марта 2024 года через КПП "Ак-Жол" автодорожный на территорию Кыргызстана прибыли 5 граждан Азербайджана, в частности А.В.С., 1971 г.р., Б.С.О., 1984 г.р., А.М.О., 1982 г.р., Б.Н.О., 1992 г.р., М.З.О., 1992 г.р., в целях распространения и укрепления своего криминального влияния, в том числе преступной идеологии, а также совершения особо тяжкого преступления - заказного убийства.

В ходе производства оперативно-следственных мероприятий установлено, что указанные лица действительно имеют отношение к преступным группировкам. В связи с тем, что данные лица представляют опасность для граждан Кыргызстана, а также согласно ранее установленной договоренности с правоохранительными органами Азербайджана по их запросу, 07 апреля 2024 года на территории международного аэропорта Манас последние были переданы официальным представителям МВД Азербайджана", - сообщили в госкомитете.

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