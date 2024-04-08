ВС Азербайджана проводят командно-штабные учения

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, в Центре военных игр Института военного управления с личным составом Н-ской воинской части были проведены командно-штабные учения с компьютерной поддержкой.

Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"Согласно плану, после уточнения предстоящих задач на карте было проверено взаимодействие подразделений и согласованность штабов как единого органа управления, заслушаны доклады командиров о принятых решениях.

С применением современных, высокотехнологичных компьютерных программ были успешно выполнены задачи, поставленные в ходе учений, проводимых в целях повышения управленческих способностей командиров и их навыков оперативного принятия решений при приведении подразделений в состояние боевой готовности, а также дальнейшего совершенствования деятельности штабов и взаимодействия между подразделениями", - говорится в информации ведомства.

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