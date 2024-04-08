https://news.day.az/politics/1650559.html Условия диктует, и будет диктовать Азербайджан - Фахраддин Манафов - ВИДЕО
Условия диктует, и будет диктовать Азербайджан - Фахраддин Манафов - ВИДЕО
Условия диктует, и будет диктовать Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов во время эфира очередного выпуска аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым" на экспертной платформе Baku Network.
Предлагаем читателям ознакомиться с отрывком выпуска:
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