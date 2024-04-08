Разработан новый план сотрудничества между Азербайджаном и ООН на 2026-2030 годы

В рамках стратегического планирования разработан Новый план сотрудничества на 2026-2030 годы между Азербайджаном и ООН.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила советник по управлению данными, офис резидента-координатора ООН Гюлер Фатали в ходе заседания Совместного руководящего комитета правительства-ООН по реализации "Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития между ООН-Азербайджан на 2021-2025 годы".

"В рамках стратегического планирования на ближайшие пять лет разработан Новый план сотрудничества на 2026-2030 годы. Данный документ представляет собой дорожную карту, разработанную с целью структурирования и координации деятельности организации. С апреля 2024 года по март 2026 года запланирована серия этапов, начиная с подготовки исходных данных, стратегического планирования и заканчивая реализацией конкретных проектов и инициатив", - сказала она.

По ее словам, ключевые пункты плана включают проведение стратегических семинаров, утверждение необходимых документов на уровне управленческих органов и подписание соглашений.

"Значительное внимание уделено и интеграции современных механизмов мониторинга исполнения, что подчеркивает ориентированность организации на результат и эффективность. Этапы плана тщательно распланированы и организованы в логическую последовательность, что отражает комплексный подход к долгосрочному развитию и оптимизации рабочих процессов", - добавила она.

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