https://news.day.az/politics/1650596.html Представители Комитета по политике и безопасности СЕ посетят Азербайджан
Представители Комитета по политике и безопасности СЕ посетят Азербайджан
Представители Комитета по политике и безопасности Совета Европы (СЕ) посетят Азербайджан.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в офисе ЕС в Баку.
"Представители Комитета по политике и безопасности СЕ сегодня прибудут с рабочим визитом в Армению. Затем они посетят также Грузию и Азербайджан", - отметили в офисе.
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