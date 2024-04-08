Представители Комитета по политике и безопасности СЕ посетят Азербайджан

Представители Комитета по политике и безопасности Совета Европы (СЕ) посетят Азербайджан.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в офисе ЕС в Баку.

"Представители Комитета по политике и безопасности СЕ сегодня прибудут с рабочим визитом в Армению. Затем они посетят также Грузию и Азербайджан", - отметили в офисе.

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