Сколько мин было обнаружено на освобожденных территориях на прошлой неделе?

Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию об операциях по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях в течение прошлой недели (1 апреля - 7 апреля).

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство, в период с 1 по 7 апреля 2024 года на освобожденных территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 10 противотанковых и 47 противопехотных мин, 718 неразорвавшихся боеприпасов. От мин было очищено 1576 гектаров территории.

Отметим, что разминирование проводилось Агентством по разминированию, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой Азербайджана.

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