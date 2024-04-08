За распространение необоснованной информации в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе задержаны два человека

В последние дни в некоторых социальных сетях некоторыми лицами публикуется необоснованная, не отражающая действительности информация о нарастании напряженности на азербайджано-армянской границе, наличии шехидов и раненых в азербайджанской армии, приведении в состояние готовности войсковых соединений и тяжелого артиллерийского вооружения, введении комендантского часа на территории Лачинского района.

Об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа и Службы государственной безопасности Азербайджана, сообщает Day.Az.

В заявлении отмечается, что в результате разбирательств, проведенных Службой государственной безопасности, было установлено, что лицами, распространяющими такую информацию, которая вызвала беспокойство в обществе, являются граждане Азербайджанской Республики Алиев Рашад Балага оглу, 1977 года рождения, и Меликов Парвиз Рамиз оглу, 1973 года рождения. Были предприняты необходимые юридические процедурные меры для предотвращения распространения такой информации.

Агентство по развитию медиа и Служба государственной безопасности, предупреждая, что совершение указанных деяний влечет за собой серьезную юридическую ответственность, призывают субъектов медиа и журналистов не использовать публикуемую в социальных сетях неточную информацию, источник которой неизвестен, призывают граждан всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев, не доверять необоснованной, без ссылки на официальные источники информации, распространяемой в социальных сетях.

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