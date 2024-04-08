https://news.day.az/politics/1650704.html Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в Азербайджане - ФОТО
Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в Азербайджане - ФОТО
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в стране Владиславом Каневским.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посла на платформе "X".
"Рабочие встречи с помощником Президента Хикметом Гаджиевым - это не только возможность обсудить и решить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, но и искреннее взаимное желание укрепить украинско-азербайджанское стратегическое партнерство конкретными шагами и амбициозными проектами", - отметил дипломат.
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