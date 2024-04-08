https://news.day.az/politics/1650714.html Ереван направил ответ на предложения Баку
Ереван направил ответ на предложения Баку
Ереван направил ответ на предложения Баку касательно мирного договора.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, передает Day.Az.
По ее словам, речь идет о 8-й редакции предложений касательно проекта мирного договора.
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