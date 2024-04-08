Ереван направил ответ на предложения Баку

Ереван направил ответ на предложения Баку касательно мирного договора.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, передает Day.Az.

По ее словам, речь идет о 8-й редакции предложений касательно проекта мирного договора.

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