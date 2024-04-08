Истинная цель провокаций Армении: кто заставляет ее это делать?

5 апреля с 15:10 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении в целях подготовки почвы для очередных провокаций предприняли попытку проведения работ по инженерному усовершенствованию траншеи перед позициями азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гаджалы, Агбулаг, Агдам, Гаралар и Кёхне Гышлаг Товузского района, а также Галакенд Гедабейского района. Кроме того, примерно в 17:25 с позиций, расположенных в населенном пункте Чинарлы Бердского района, подверглись обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, расположенные в направлении населенного пункта Мунджуглу Товузского района.

Это еще раз показывает, что Армения не является сторонником мира и на каждом шагу пытается препятствовать мирному процессу.

Как сказал Trend политический комментатор Эльшад Гасанов, Запад и США в последнее время оказывают Армении поддержку, передает Day.Az.

"Цель Армении заключается в затягивании процесса подписания мирного договора", - сказал он.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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