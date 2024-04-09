ВС Армении открыли огонь по Лачину

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, 8 апреля с 23:35 до 23:45 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Хознавар, Ханазах, Аравус Горусского района, с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии в направлениях населенных пунктов Садынлар, Хусулу, Малыбейли и Джагазур Лачинского района из стрелкового оружия различного калибра.

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