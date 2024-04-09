https://news.day.az/politics/1650775.html В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов
В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов
В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МВД.
8 апреля на территории города Ханкенди сотрудники полиции обнаружили и изъяли 7 автоматов, 1 пулемет, 3 винтовки, 7 гранат, 68 магазинов, 1840 патронов разных калибров, 11 штык-ножей, 1 устройство связи и другие боеприпасы.
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