В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МВД.

8 апреля на территории города Ханкенди сотрудники полиции обнаружили и изъяли 7 автоматов, 1 пулемет, 3 винтовки, 7 гранат, 68 магазинов, 1840 патронов разных калибров, 11 штык-ножей, 1 устройство связи и другие боеприпасы.

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