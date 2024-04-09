Армения открывает пути влияния Запада на Иран

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Асиф Мехман

После Второй Карабахской войны геополитическая ситуация изменилась в регионе Южного Кавказа, который является одним из важнейших транзитных пунктов мира, частью Великого Шелкового пути. Армения после войны избрала путь быстрой интеграции на Запад. Однако это больше связано с усилением шагов по привлечению в регион внешних сил, чем с использованием Арменией права выбора в качестве суверенного государства. Так, в 2022 году Армения пригласила в свою страну миротворческую миссию ЕC, а с февраля 2023 года данная миссия продолжает свою деятельность с новым мандатом на границе Армении и Азербайджана.

Армянская сторона уже не раз публично заявляла, что отвернулась от своего традиционного союзника-России.

"Сегодня наши российские коллеги утверждают, что Западные правительства оказывают давление на правительство Армении, чтобы уменьшить влияние Москвы на Южный Кавказ. Реальность такова, что Россия спонтанно покидает регион, и мы не знаем причины. Существует множество индикаторов того, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России здесь больше нет", - заявив об этом в сентябре 2023 года в интервью итальянскому изданию "La Repubblica", Никол Пашинян фактически отправил открытый месседж в вопросах о новых покровителях-союзниках.

Одной из причин всех этих шагов, предпринятых в последние месяцы, можно назвать "занятость" России в российско-украинской войне и то, что Армения воспользовалась этой возможностью, чтобы попытаться заполнить ее место в регионе заинтересованными странами Запада.

Одной из стран, стремящихся повлиять на Южно-Кавказский регион и внимательно следящих за процессами, является Исламская Республика Иран. Очевидно, что новая геополитическая ситуация, сложившаяся после войны, и происходящее в настоящее время противоречат региональным интересам Ирана. Поиск нового союзника Армении, которая отказывается проводить независимую политику, оставаясь при этом между тандемом "Либо Запад, либо Россия", безусловно, не может не беспокоить другие страны региона. Ни для кого не секрет, что между Ираном и западным миром идет холодная война. Несмотря на то, что в течение многих лет западные силы стремились использовать азербайджанскую территорию для проведения операций против Ирана, азербайджанская сторона же не позволяла этого, но в настоящее время Армения, открывает пути влияния Запада на Иран. Конечно, официальный Тегеран тоже это видит.

Именно поэтому в октябре 2023 года в Иран был приглашен секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, причем произошло это незадолго до встречи в Гранаде, где были зафиксированы значительные улучшения в отношениях ЕС и Армении. Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что контакты за пределами формата 3+3 на Южном Кавказе осложняют ситуацию, любые геополитические изменения - это красная линия для Ирана, а министр иностранных дел Амир Абдоллахиян в своих выступлениях на различных платформах неоднократно прямо заявлял, что Иран против вмешательства в регион из-за его пределов.

Города, где расположена гражданская миссия ЕС в Армении

Одна из западных стран Франция уже открыто заявляет о своем намерении открыть консульство в Гафане. Тот факт, что Канада из числа членов НАТО, то есть Североамериканская страна, не являющаяся членом ЕС, также вступила в регион, заставляет задуматься, что это служит намерениям, далеким от контроля за спокойствием на границе.

Отметим, что в 2023 году в Армении начало работу посольство Канады. Вопрос о привлечении третьих лиц в статье 9 решения совета, опубликованного в официальном журнале Европейского союза о деятельности миссии в Армении, отмечается, что третьи стороны будут иметь те же права и обязанности, что и страны-члены.

Визит американских военных в Армению несколько дней назад (1 апреля) в рамках американо-армянского военного сотрудничества также является еще одним проявлением близящегося военного сотрудничества между Западом и Арменией.

С другой стороны, срок пребывания в регионе миротворческой миссии, которая начала свою деятельность на азербайджано-армянской границе в октябре 2022 года, был предварительно определен в два месяца, но в январе 2023 года был продлен до февраля 2025 года, а в марте 2024 года парламент Армении ратифицировал официальный документ о статусе гражданской миссии ЕС.

Отметим, что несколько дней назад Никол Пашинян в ходе пресс-конференции заявил, что срок пребывания гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе может быть продлен еще на два года после 2025 года. Увеличение числа членов миссии, ее офисов в течение всего этого периода, а также полное отсутствие публичного раскрытия мандата членов гражданской миссии вызывают определенные сомнения.

Ни для кого не секрет, что эти миротворческие силы не только не поддерживают стабильность азербайджано-армянской границы в этом регионе, но и наблюдают за Исламской Республикой Иран, находящейся в одном шаге, как минимум, "их взгляды обращены на Иран".

Всем хорошо известно, что давние недопонимания между Ираном и Западом по ядерному вопросу и в этом контексте официальное заявление исполнительного директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси о том, что "Иран достиг пика в вопросе обогащения урана", а также очевидная военная поддержка России в российско-украинской войне Ирана против союзника Запада Украины, являются основными индикаторами, олицетворяющими нынешнее положение дел.

Не случайно в такой ситуации коллективный Запад начинает все более политически и воинственно укрепляться на Северных границах Исламской Республики Иран. Официальный Тегеран все яснее начинает видеть, что углубление отношений Армении с Западом создает новые риски для национальной безопасности страны.

Также неслучайно, что на встрече с начальником Генерального штаба Исламской Республики Иран в рамках визита в Тегеран председателя Совета национальной безопасности Республики Армения Армена Григоряна в октябре 2023 года Мухаммед Бегери официально заявил о готовности Тегерана направить своих наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу и отметил, что появление новых акторов из-за пределов региона увеличивает сложность и нестабильность.

Таким образом, нынешняя картина дает основание говорить о том, что именно Армения активно приглашает в регион внешние силы и создает для них условия для пристального наблюдения за другими государствами. По мере того, как Запад укрепляет свои позиции в Армении, он пытается наблюдать за Исламской Республикой Иран, с которой находится в состоянии "холодной войны", а в случае необходимости создать условия для вмешательства.

В результате красные линии, о которых всегда говорит Исламская Республика Иран, уже давно пересечены. Всего месяц назад, в марте 2024 года, когда Ибрахим Раиси принимал министра обороны Армении Сурена Папикяна в Иране, его повторное подчеркивание фразы "разрешение вмешательства сил из-за пределов региона не приносит мира в регион, мир может быть достигнут только с участием стран региона", является доказательством того, что Иран видит, что Армения пытается сделать в регионе.

Пока не поздно, официальный Тегеран должен помешать Армении играть роль плацдарма для Запада против Ирана.