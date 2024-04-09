https://news.day.az/politics/1650842.html Президент Кыргызстана посетит Азербайджан с государственным визитом
Президент Кыргызстана посетит Азербайджан с государственным визитом
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 24-25 апреля посетит Азербайджан с государственным визитом.
Об этом сообщили во вторник Day.Az в посольстве Кыргызстана в Азербайджане.
Также в посольстве подчеркнули, что с 23 по 26 апреля в Баку пройдут дни культуры Кыргызстана. Программа президентского визита пока не разглашается.
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