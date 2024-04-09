ВС Армении обстреляли Кяльбаджар

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, 9 апреля около 10:40 подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.

Подразделениями армии Азербайджана были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.

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