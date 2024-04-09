https://news.day.az/politics/1650886.html ВС Армении обстреляли Кяльбаджар
ВС Армении обстреляли Кяльбаджар
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, 9 апреля около 10:40 подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.
Подразделениями армии Азербайджана были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре