https://news.day.az/politics/1650912.html Состоялись обсуждения между главой МИД Азербайджана и Президентом Кыргызстана - ФОТО
Состоялись обсуждения между главой МИД Азербайджана и Президентом Кыргызстана - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.
Об этом говорится в аккаунте МИД Азербайджана в социальной сети "X", сообщает во вторник Day.Az.
Было отмечено, что переговоры прошли в условиях полной открытости и доверия, характеризующих братские отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном.
Стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения стратегического партнерства двух стран.
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