Шведскому депутату Эрику Хеллсборну понравилось отрабатывать армянские подачки

Автор: Мехти Ахмедзаде

Шведскому депутату Эрику Хеллсборну понравилось отрабатывать подачки армянского лобби. Иначе трудно объяснить, почему за столь короткий период времени депутат страны, расположенной далеко от Южного Кавказа, так часто делает публикации про чуждый ему регион. Причем в своих постах Хеллсборн выставляет Армению исключительно в белом свете, параллельно обвиняя Азербайджан во всех прегрешениях без проверки фактов и предъявления доказательств.

Так, купленный на деньги скандинавский депутат обвинил Азербайджан "в обстрелах территории Армении и попытках спровоцировать Ереван на ответные действия". По его словам, азербайджанские военные якобы хотят продемонстрировать свою силу и стратегию, чтобы спровоцировать ответную реакцию, которая затем может быть использована как оправдание для дальнейшего насилия.

И это чистейшая ложь, которую можно заметить еще по событиям четырехлетней давности. Тогда 12 июля 2020 года с полуденных часов подразделения вооруженных сил Армении грубо нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских орудий. В результате эта провокация противника была предотвращена, его опорные пункты и сотни военнослужащих были уничтожены. А спустя два месяца Армения и вовсе доигралась, когда 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию в ответ на широкомасштабные провокации армянских ВС вдоль линии фронта. В результате которой 10 ноября 2020 года Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции.

В конце своего проплаченного пассажа шведский депутат выразил опасение по поводу того, что Азербайджан, дескать, пересечет границу в течение трех дней. "Этого не произошло...пока. Внешний мир должен следить за Южным Кавказом, поддерживать Армению и дать понять, что эскалация с азербайджанской стороны недопустима...", - добавил он. Политик при этом нагло умолчал, что именно армянская сторона нагнетает обстановку на условной границе. Только за 8 апреля ВС Армении открыли огонь по Лачину, обстреляли Кяльбаджар, а также подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении, применяя стрелковое оружие различного калибра. И на фоне этого представители властей Армении заявляют о приобретении "самого современного оружия" от Франции, Индии и ряда других стран.

Так кто же в этой ситуации занимается эскалацией, господин Хеллсборн? Если Армения хочет мира, то для чего приобретает оружие стоимостью в сотни миллионов? Вряд ли шведский депутат сможет по справедливости ответить на эти вопросы. Поскольку речь идет не об объективной европейской политике, а об очередном блюстителе армянских интересов. Обычный исламофоб (коих в Швеции достаточное количество, учитывая число инцидентов с сожжением Корана в этой стране), отрабатывающий деньги армянской диаспоры. Чем больше будет подачек, тем охотнее этот депутат будет строчить в своем блоге антиазербайджанские тезисы. Что ж, флаг ему в руки.