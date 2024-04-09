Череда армянских провокаций: ответ будет жестким

Автор: Акпер Гасанов

Это была очередная армянская провокация. Сегодня, около 10:40 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Истису обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района из стрелкового оружия. Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.

Ранее сегодня же Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле подразделениями ВС Армении 8 апреля с 23:35 до 23:45 позиций азербайджанской армии в Лачинском районе. Естественно, что армянская сторона, в традиционной для себя лживой манере, попыталась переложить все с больной головы на здоровую. "Очередной обстрел вооруженными силами Азербайджана населенных пунктов Армении не может не вызывать озабоченности", заявил председатель комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

Он даже решил поиграть в некую, сложно объяснимую с точки зрения здравого смысла, игру. "Могу сказать даже, сколько было выстрелов, но не укажу цифру во избежание провокаций. Выстрелы - всегда плохо, но если армянская сторона не ответила, значит, не было высокой степени опасности", - сказал Кочарян, добавив в то же время, что нет фактов обстрела приграничных сел. То есть, он умудрился соврать несколько раз в одном выступлении.

Для начала он соврал про выстрелы с азербайджанской стороны. После чего он предложил армянской общественности угадать число этих, в реальности не осуществленных с армянской стороны выстрелов. А далее Кочарян признался, что ...нет фактов обстрела приграничных сел. Чьи, в таком случае, выстрелы он считал? Получается, что это был витиеватый отчет о выстрелах с армянской стороны по азербайджанским позициям.

Естественно, этого Кочарян не признал. Наоборот, как видим,он утверждает, что "армянская сторона не отвечает", что также является примитивной ложью. Как армянская сторона готова врать миру и своим согражданам все увидели в ходе 44-дневной войны. Тогда все пресс-релизы Минобороны Азербайджана и обращения к народу Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева об освобождении очередных населенных пунктов были обоснованными, точными и честными.

А МО Армении врало без остановки. Как и все высшее военное и политическое руководство этой страны. Они пытались скрыть реальное положение дел, отрицали очевидные факты разгрома оккупационных сил на том или ином участке фронта. В итоге, им пришлось признать себя лжецами, констатировав военное фиаско, которое под конец все-же пытались завуалировать фразой про "тактическое отступление". Так что, богатый, но позорный опыт тиражирования лжи у армянской стороны имеется.

Им пользуется далеко не только Андраник Кочарян. Мы же видели, как практически все военное и политическое руководство Армении врало, отрицая заявления Минобороны Азербайджана о том, что за последнее время на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении.

Напомню, что в заявлениях нашего оборонного ведомства говорилось о том, что за последние дни в Армении проявляется активизация реваншистских сил, угрожающих Азербайджану войной, что достигла высокой отметки агрессивная риторика против нашей страны, что возросло количество подстрекательской информации, служащей обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к попыткам провокации.

Все это является правдой, которую пытается отрицать не только Армения, но и ангажированные мировым армянством персонажи. В частности, несколько дней назад напомнил о себе заместитель главного редактора французского издания Le Figaro Жан-Кристоф Бьюиссон. Да, тот самый, для которого соврать про Азербайджан- что стакан воды выпить. "Тяжелая ночь на границе между Арменией и Азербайджаном", написал он в своем микроблоге в Х пару дней назад.

После чего, перешел к традиционной практике тиражирования лжи, обеляющей агрессора и провокатора и очерняющей нашу страну. "Азербайджанцы обстреляли позиции по меньшей мере в 5 селах в Гегаркунике, Сюнике и Тавуше. Цель: спровоцировать ответную реакцию, чтобы оправдать настоящую крупномасштабную атаку. Которой не произошло", привычно соврал он тогда. Ясное дело, что сейчас, когда есть факты обстрелов с армянской стороны наших позиций в Кяльбаджаре и Лачине, этот месье помалкивает.

Но от его молчания, как и от его лживых обвинений в наш адрес, суть дела не меняется. Азербайджан видит, что армянская сторона планомерно осуществляет провокацию за провокацией. И ответ на все это, в конечном счете, может быть очень болезненным для армянской стороны. Какую бы потом истерику не закатывали в Ереване, Париже или еще где-то.